Ulises de la Torre habla sobre posible reconciliación con su hermano, Arath

Ciudad de México.- A escasas semanas de que Arath de la Torre confirmara que existe un distanciamiento con su hermano Ulises, ahora es este quien da el primer paso para que en breve pueda darse una posible reconciliación.

Tras su encuentro con los medios de comunicación, Ulises no quería profundizar mucho en el tema, y ante las preguntas por su hermano mayor y sus diferencias, contestó:

No tengo nada qué decir, le mando siempre bendiciones y abrazos y me da mucho gusto siempre que esté… (bien)".

Al escuchar sobre la posibilidad de una reconciliación, el hermano menor de Arath dijo que siempre estaría dispuesto, pero todo parece indicar que hay falta de iniciativa.

No sé, es que la verdad no entiendo… aquí siempre estarán los brazos abiertos, el corazón abierto, y pues nada, no sé él, de mi parte nada, de su parte yo creo que ha de tener cosas que resolver y pues ojalá cuando quiera platicamos, yo tengo el teléfono siempre abierto, pero él como que nunca ha querido responder o tomar la iniciativa de hablar, siempre dice que cuando yo le hable él va a estar ahí, y le he hablado y todo y ha estado así", dijo