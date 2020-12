César Bono habla de su pasado, los excesos y como 'El Loco' Valdés lo ayudó a salir adelante

Ciudad de México.- Desde hace un tiempo, el famoso actor y comediante, César Bono, se ha mantenido alejado del espectáculo, pues como bien se sabe, no ha estado del todo bien con su salud.

No obstante, el famoso recientemente tuvo una entrevista con el programa, De Primera Mano, donde habló de su pasado, los excesos con el alcohol y las drogas, además de como su amigo, Manuel 'El Loco' Valdés lo ayudó a salir adelante con sus consejos.

En su dialogo, César comentó que llegó a probar de todo, pero que por fortuna no llegó a quedarse enviciado con ninguna de estas sustancias, pues no fue necesario que lo internaran en un centro de rehabilitación para dejarlas.

Sí probé, pero nunca estuve en una clínica. Así como de comida he probado todo; así de lo otro, probé todo. Pero no me enganché con nada, he corrido con suerte, porque hay algunos que con dos copas de tequila salen al Periférico, chocan y se mueren", contó.