Danna García revela que aún padece las secuelas del Covid-19; pierde la memoria

Ciudad de México.- Danna García por fin reapareció ante los medios de comunicación luego de haberse alejado un poco del 'ojo público' para recuperarse de las secuelas que le dejó su contagio de coronavirus.

Como se recordará, la protagonista de Un gancho al corazón en Televisa fue una de las primeras artistas en contagiarse de Covid-19. Lidió con esta enfermedad por más de un mes pues dio positivo a la prueba en tres ocasiones.

En una entrevista retomada por el portal de la revista TVNotas, Danna confesó que el coronavirus le dejó como consecuencia en su salud la pérdida de memoria, caída de cabello y resequedad extrema en la piel.

Me caí con mi niño alzado, me fui de cara. Estás sentado en la silla y sientes que la vas a atravesar. Me duró mucho tiempo", dijo la colombiana.