Eduardo Yáñez confiesa en 'VLA' por qué continúa soltero a sus 60 años

Ciudad de México.- El polémico actor mexicano, Eduardo Yáñez, brindó una entrevista exclusiva a las cámaras del programa Venga la Alegría para hablar de su vida sentimental y por qué continúa soltero a su edad.

El polémico exgalán de las novelas de Televisa contó que él siempre ha sido un hombre que entrega a todo al momento de estar en una relación y confesó qué piensa acerca de las infidelidades, así como si él ha 'puesto los cuernos'.

Nunca debe de haber límites... ahí está el problema de las infidelidades, lo que no te da una te lo da la otra, de ahí vienen las infidelidades... hay gente que le da pena con su pareja pero no con otros", afirmó Yáñez.

Te lo digo mirándote a los ojos (a la reportera), no me gusta ser infiel, cuando no estoy con una pareja si anda uno de aquí para allá", añadió.