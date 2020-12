El diseñador Alexander Wang es acusado de abusar de jóvenes modelos en redes sociales

Estados Unidos.- El diseñador de moda Alexander Wang ha sido acusado de agredir sexualmente a modelos masculinos y transgénero, con presuntos actos que incluyen drogarlos y manosearlos.

Los acusadores de Wang, que en su mayoría no revelaron sus identidades, hicieron públicas sus acusaciones en las redes sociales el lunes.El martes, Wang, de 37 años, se negó a comentar, según WWD .

Mediante redes sociales, acusaron que Alexander es un presunto acosador, que muchos modelos masculinos y modelos trans habrían salido y habían hablado sobre el supuesto abuso de Alexander Wang.

En palabras de un modelo, acusó lo siguiente: "Empezó a tocarme en mi pierna, en mi entrepiern.a Me congeló por completo porque estaba en estado de shock. Y luego miro a mi izquierda para ver quién era y era un diseñador de moda realmente famoso y no podía creer que me estuviera haciendo eso".