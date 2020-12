Kate Middleton y la difícil decisión que deberá tomar cuando William sea el Príncipe de Gales

Reino Unido.- Kate Middleton es uno de los miembros de la familia real británica más queridos de todos los tiempos, por lo que muchos se preguntan que parará con ella y el Príncipe William una vez que este sea nombrado el siguiente Príncipe de Gales, momento en el que al parecer su esposa tendrá que tomar una muy difícil decisión que ya está comenzando a considerar.

Según informes de Quién, la Reina Isabel II le concederá a la duquesa de Cambridge, supuestamente su nieta política favorita, la oportunidad de que una vez que el duque de Cambridge ocupe el puesto que actualmente tiene su padre, el Príncipe Carlos, ella deberá decidir que decide ser.

Tal parece que la monarca de 94 años ha querido que Middleton sea quien elija que título va a poseer el resto de vida, pudiendo ser la Princesa Kate o la Princesa de Gales, el cual aún porta Lady Di tras su fallecimiento hace 23 años y que Camila Parker Bowles no quiso ostentar una vez se casó con el duque de Cornuellas.

Según Llyod Webber, corresponsal de People New, Camila no quiso ostentar dicho título debido a que pertenecía a la madre del Príncipe Harry, pues aseguran que no era bien vista por el pueblo por el amorío que tuvo con Carlos durante sus respectivos matrimonios, señalando que no se sentía merecedora de este.

Por Diana, ella optó por ser la duquesa de Cornualles. Los recuerdos del divorcio [de Carlos] y la trágica muerte de la princesa Diana hicieron que el público no estuviera receptivo a la idea de que [Camila] se convirtiera en reina en ese momento”, indicó Emily Nash, corresponsal de Hello!.

Cabe mencionar que según fuentes del medio antes mencionado, Kate sabe que tiene el amor y cariño de su pueblo, por lo que estaría inclinándose a portar el tan reconocido título real, incluso dicen que es por ello que la monarca de 94 años ha delegado patronatos y eventos a ella, para demostrar en su entera confianza y que esta preparada cuando asuma el trono como reina consorte.