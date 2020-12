"Le fallé": Mónica Noguera revela en 'Sale el Sol' por qué se peleó con Daniel Urquiza

Ciudad de México.- Mónica Noguera por fin decidió romper el silencio sobre su pleito con el fallecido estilista Daniel Urquiza, con quien tuvo una gran relación de amistad que acabó muy luego de que él hiciera una fuerte declaración en su contra.

A través del programa Sale el Sol, la guapa conductora confesó qué ocasionó su distanciamiento del 'Rey de las Extensiones', quien la tachó de ser una "doble cara" a inicios de este 2020.

Mónica aseguró que no ha escuchado los polémicos comentarios que hizo Urquiza en su contra, afirmando que ella está consiente de que él utilizaba este mecanismo de defensa debido a los problemas emocionales que él sufría.

La conductora comentó que la molestia de Daniel se derivó luego de que le obsequiara una peluca, cuyo valor asciende a los 70 mil pesos, y ella no la utilizara porque le resultaba muy difícil ponérsela.

Uno descuida esos detalles de amistad y yo descuidé ese tipo de detallitos que él tenía conmigo. Al mes me habla su asistente y me dice: ‘me dice Dani que si no vas a usar la peluca, please (por favor) se la devuelvas’, le dije: ‘obvio, por supuesto’ y se la mandé".