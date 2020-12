"Le Perdí la pista por completo": Polo Morín habla acerca de su exnovio, Lambda García

Ciudad de México.- La ruptura a morosa entre los actores, Polo Morín y Lambda García fue sin dudas un gran escándalo dentro del mundo del espectáculo, pues se reveló que fue por una presunta infidelidad.

Hasta ahora, ninguno de los dos artistas ha hablado sobre lo vivido en su pasado como pareja, sin embargo, en su reciente encuentro con los medios, Polo mencionó desconocer que ha sido de Lambda, luego de que le contaran un chisme suyo.

La verdad no supe, le perdí la pista muchísimo, yo le tengo mucho cariño, yo creo que me quiero quedar con ese cariño, siempre que me encuentro con la prensa me cuentan estas cosas y te juro que me entero en ese momento, luego son medio amarillistas y ya no sé que creer o no, por eso mejor me quedo con eso", dijo.