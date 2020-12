Nayeon comparte sus pensamientos sobre TWICE y revela que espera para el próximo año

Seúl, Sur Corea.- Recientemente, el canal oficial del grupo Twice en YouTube, compartió un video completamente especial para los más fieles fanáticos del grupo femenino de K-Pop, pues era un especial detrás de cámaras sobre el tema Love Is Everything.

En dicho video, se puede ver a la cantante Nayeon de 25 años bastante divertida y compartió algunos de los deseos que tenía para el próximo año, en los cuales incluyó a su compañeras quienes son sus mejores amigas y también a sus mascotas, debido a que la cantante es fiel amante de los animales.

La canten también confesó bastante bromista que uno de sus más grandes planes que desea poder cumplir, es hacer una gran fiesta con sus mejores amigas y también dar un toque especial al posible evento y sería que tanto ella como sus compañeras deberían de llevar a sus mascotas.

Así mismo, argumentó que eso sería lo que más le gustaría hacer, ya que debido a la contingencia, no tuvo la oportunidad de convivir con todas sus amigas, pero espera que tanto este año como los próximos, pueda disfrutar del tiempo perdido y comenzar a salir más nuevamente.