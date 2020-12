"Queremos boda": Paul Stanley revela cuál es su propósito de Año Nuevo en honor a Magda Rodríguez

Ciudad de México.- En pleno programa en vivo de Hoy, el famoso y comediante conductor, Paul Stanley, ha señalado cual podría ser propósito de Año Nuevo, el cual de hacerlo sería en honor a Magda Rodríguez, la fallecida productora de Televisa, pues fue lo único que no le cumplió, por lo que podría haber boda en el 2021.

Martha Figueroa, cuándo Stanley se quedó sin palabras y no sabía que pedir, ella le dio una ayuda y le dijo que si no planeaba dar el anillo a su novia desde hace 5 años, Joely Bernat, a lo que este le dijo que andaba "muy venenosa" riendo un poco.

Mi propósito 2021... ¡ay que difícil! No lo había pensado", dijo Paul a lo que Martha le quiso ayudar un poco al cuestionarle: "¿Y el anillo para cuándo?", a lo que Stanley respondió: "Andas muy venenosa".

Galilea Montijo y Andrea Legarreta se unieron a la conversación que a Paul pareció no agradarle mucho, aunque eso lo hizo recordar a la fallecida productora, señalando que lo único que no le cumplió fue llegar al altar, incluso dijo que le tenía ya una limusina.

Queremos boda", dijo Montijo. "Y si puede ser fíjate, porque a Magdita le quede con este pendiente, 'Pauli ya tienes que dar el anillo baby, yo te voy a casar', dijo, ya hasta me había pedido limosina que viene acá", explicó el conductor. "Ya te había hecho la boda", agregó Legarreta.

Tras esto Martha, Andrea y Galilea señalaron que sus propósitos serían el no quedarse con las ganas de nada pues no sabían que sucedería en el futuro y no se querían quedar con ganas de nada.