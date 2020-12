Se revela que será de la herencia de Armando Manzanero tras su lamentable muerte

Ciudad de México.- Luego de que se confirmara la lamentable muerte del romántico cantautor, Armando Manzanero, el pasados 28 de diciembre, se comenzaron a alzar diversas especulaciones.

Una de ellas, fue sobre su testamento y en quien recaería la herencia del artista, no obstante, su hija, María Elena, respondió a la prensa que esto no será un problema, pues confesó que "no hay nada qué repartir".

Él era un hombre muy provisorio. No hay nada que repartir, nos dio todo en vida. Jamás dejó que nos hiciera falta nada a nadie", aseguró la hija del cantante.

Según diversos medios, la fortuna de Manzanero trascendería a los 790 millones de pesos, eso sin sumar las regalías por sus temas musicales, los cuales añadirían otros millones más, no obstante, esto se ha mantenido como mero rumor hasta el momento.

Cómo papá era el mejor que puede haber, yo no tengo más que cosas lindas. Por eso nos va a hacer mucha falta. Pensar que no voy a volver a besas su menos y su frente... pues, pesa mucho", señaló la hija de Armando.

Cabe destacar, que existen versiones donde mencionan, que los hijos de su primer matrimonio, Diego, Armando, María Elena y Martha, serían quienes se lleven la mayor parte de los bienes, sin embargo, hasta ahora no hay nada del todo confirmado.