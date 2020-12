Sin trabajo en Televisa y TV Azteca, Sergio DeFassio recibió ayuda económica de Pedro Fernández

Ciudad de México.- Sergio DeFassio reveló que mientras estaba viviendo una dura etapa por su tumor en el cerebro, varios famosos se acercaron a ayudarlo económica y emocionalmente, entre ellos el cantante Pedro Fernández.

En 2018 el actor informó que los médicos le habían detectado cáncer en la cabeza y esta enfermedad le provocó quedarse sin empleo en las televisoras Televisa y TV Azteca. Afortunadamente, ahora vive para contar su historia.

De acuerdo con información del portal TVNotas, DeFassio confesó que Pedrito fue una de las personalidades del espectáculo que le brindó su mano al enterarse que había sido sometido a una cirugía para extirparle el tumor cerebral.

Pedro Fernández me ayudó mucho, Pedro fue el primero (en brindarle ayuda). Hasta se enojó, (le dijo)'¿por qué no me avistase que te operaron? (pásame) tu número de cuenta", contó.