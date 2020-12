Alfredo Adame aún cree en el amor y pide novia desinteresada: "Tengo 62, soy un garañón"

Ciudad de México.- El famoso conductora que alcanza ya los 62 años, Alfredo Adame, espera que el 2021 llegue con una nueva novia, pero como requisito para seguir con la esperanza puesta en el amor pidió a una persona desinteresada.

Ante la polémica en la que se vio envuelto, Adame asegura que lo quiere es alguien con quien compartir su vida y no una persona que lo único que hace es esperar que se le da pues según sus experiencias todos están buscando algo.

"Me gustaría encontrar una mujer desinteresada que hiciera algo común, que quisiera llevar una vida bonita, leer un libro, platicar, ir al cine y no nomás estar viendo a ver qué le compras. Muchas mujeres lo que andan buscando es su beneficio, igual que los hombres, todos andan buscando algo. Yo no estoy dispuesto a intercambiar nada de lo que tanto me ha costado trabajo ganar en mi vida por nada", señaló.

Pero eso no fue todo pues cuando le hizo relación a su edad este dijo que se considera una persona fuerte para vivir plenamente lo que reste, "Tengo 62 años, estoy entero, soy un garañón, pero cuánto me quedará de vida activa ¿cinco años? En cinco años ya para qué, por andar de calenturiento me agarro una treintañera, una cuarentona guapota, pero en cinco años se acabó el encanto".