Arrepentida, hija de Cynthia Klitbo hace pública su disculpa: "No sabía como desquitarme"

Ciudad de México.- Después que Elisa Lira apareció en redes sociales para ofender a su madre y su poco apoyo, esta decidió regresar para hacer pública su disculpa y revelar que es lo que realmente paso.

La joven de apenas 14 años, explicó que todo partió desde que tuvo una pelea con Cynthia Klitbo, por ello la actriz no le había respondido de la manera que ella esperaba, pero que aún así ambas se encuentran orgullosas de sí mismas.

Después de arrojar este inicio en sus Instagram Stories, Elisa dijo que trató con Klitbo sobre el tema, "borré los mensajes porque estuvo mal, ella es la mejor madre, solo que tenemos ideas diferentes y es totalmente válido (a veces). Por favor perdóname mamá".

Mientras que Cynthia se ha reservado cualquier comentario al respecto y prefiere seguir disfrutando y recordando los momentos que juntas pasan, por ello su hija continúo con sus disculpas,

"Le agradezco por haber sido mi madre y lamento todo, Fue mi culpa (...) tuvimos una discusión y no sabia como desquitarme, por eso borre los mensajes y ustedes deberían saber eso, deberían saber que muchos jóvenes escriben cosas sin pensar. Amo a mi madre que es una mujer comprensiva y buena, tenemos diferentes ideales pero no es una mala persona. Lo siento, pido una disculpa pública a mi madre y espero que entienda y me perdone", detalló.