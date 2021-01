Autor de 'Boku no Hero' rinde homenaje a 'One Piece' por sus mil episodios

Tokio, Japón.- El reconocido creador de Boku no Hero (My Hero Academia), Kohei Horikoshi, se encuentra más que emocionado por el estreno del capitulo número mil de la serie One Piece, por lo que decidió hacer un capitulo especial para celebrarlo.

En dicho episodio especial, en una de las páginas se pudo ver a los personajes de la 'U.A Academy' vestidos como la tripulación de los famosos piratas, 'Bakugo' ('Luffy'), 'Sero' ('Usopp'), 'Kaminari' ('Sanji'), 'Uraraka' ('Nami'), 'Mineta' ('Chopper'), 'Yaoyorozu' ('Robin'), 'Kirishima' ('Franky') y 'Todoroki' ('Law').

Todos listos para embarcarse en una aventura cómo el legendario capitán, 'Gold Roger', quien estaba caracterizado por el protagonista, 'Deku'.

No obstante, la aventura acabó bastante rápido, pues la moral de Deku los traiciona y acaba por entregarse a la marina, pues como es lógico, ellos son los buenos en su propia serie.