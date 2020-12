Britney Spears alerta sus fans tras comentario de Lance Bass, exmiembro de N Sync

Estados Unidos.- El cantante estadounidense James Lance Bass, conocido como Lance Bass quien fue miembro del antiguo grupo juvenil N Sync demuestra su apoyo hacía la cantante e icono del pop, Britney Spears en medio de su caso de tutela contra su padre en curso.

En una entrevista con Today Extra de Australia el pasado martes, Lance, de 41 años, comentó sobre la batalla legal que enfrenta Spears, argumentando que deberían de prestar atención a todo lo que dice la cantante, pues el hecho de que pida liberarse de su tutela, debe ser por alguna razón.

Definitivamente deberíamos escucharla, y si ella quiere salir de esta tutela con su padre controlando, entonces deberíamos escucharla... No sé los detalles de su situación y si debería estar fuera de la tutela. Pero lo que les he dicho a los fanáticos es que no lo sé. No tengo idea de lo que realmente está pasando".