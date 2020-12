Chris Pine podría unirse a 'Rogue Squadron' a cargo de la directora de 'Wonder Woman'

Estados Unidos.- En una entrevista para el medio Collider, la estrella de Wonder Woman 1984, Chris Pine, se sinceró sobre lo que la directora Patty Jenkins, quien estuvo a cargo de la cinta de la superheroína, le ha revelado sobre su próxima película de Star Wars, la cual tendrá el nombre de Rogue Squadron.

El proyecto fue anunciado en el Investor Day de Disney, y anteriormente Jenkins ha mencionado que planea incluir a Pine, per desafortunadamente, son solo planes de la directora y no hay nada confirmado, por lo que Chris decidió hablar respecto a esa revelación que hizo la cineasta.

Le había hablado, no de mi participación, sino de la historia. Ella me habló de eso. Suena realmente, realmente genial. Pero estoy extasiado por ella, emocionado por lo que está a punto de hacer embarcarse... Si hay alguien que pueda reimaginarlo y darle nueva vida, es ella".

Actualmente, no hay muchos detalles sobre Rogue Squadron ni se sabe en que línea de tiempo de Star Wars se establece, lo que significa que podría ser durante la misma línea de tiempo que The Mandalorian , o podría estar situada después de The Rise of Skywalker.

Sin embargo, por el momento, tanto los fanáticos de Pine o del trabajo de Jenkis, están bastante atentos a la película Wonder Woman 1984, la cual se estrenó recientemente y se ha convertido en uno de los estrenos más importantes del año, tras haber sido retrasada varias veces.