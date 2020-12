Él es Trey Smith, el hijo mayor de Will Smith y que es completamente desconocido

Estados Unidos.- El actor estadounidense Will Smith tiene tres hijos, pero su relación con el primero, Trey, no siempre fue fácil. Mientras que Willow y Jaden se convierten en celebridades juveniles, Trey, se mantiene bastante reservado y crea su propia música.

Recientemente, Will admitió que su relación con Trey no siempre ha sido simple, pero está agradecido por la relación renovada que tienen, e inclusive, el actor de Hombres de Negro, ha estado publicando en sus redes sociales, algunas fotos y mensajes de aprecio para su hijo mayor, el cual tuvo durante su primer matrimonio con Sheree Zampino en el año 1992. Además, Will confesó que su tema Just the Two of Us, fue inspirado en él e incluso sale en el video musical

Con respecto a sus hermanos, Trey es bastante cercano y usualmente comparte fotografías de ellos en sus redes sociales. Así mismo, el joven artista tiene una excelente relación con su madrastra Jada Pinkett Smith, pues suele felicitarla y convivir con ella en algunas reuniones o evento.

Durante un tiempo, se dedicó al fútbol americano, pero en la actualidad se dedica completamente como DJ y productor de música electrónica. Sin embargo, se mantiene bastante alejado de las cámaras y reflectores, pero usualmente está apoyando a sus demás familiares en sus proyectos.