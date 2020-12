"El mundo cayéndose a pedazos y yo enamorándome": Ex de Linet Puente inicia nueva relación

Ciudad de México.- Mientras que Linet Puente se da el tiempo de vivir el duelo por la reciente separación del padre de su hijo, el pequeño Noah Gálan, su ex hace de las suyas y cierra el año con broche de oro.

Carlos Luis Galán apareció este 31 de diciembre en su perfil de Instagram para revelar que aún cuando este año se convirtió en padre, eso no fue lo mejor pues hizo pública su nueva relación la cual ya lleva bastantes buenos momentos juntos, según lo que este dejó ver.

Lo mejor de mi 2020, el mundo cayéndose a pedazos y yo enamorándome. ¡Preparen, apunten, fuego! Hace unos días fui lo más buscado en Google, en un país de unas cuantas millones de personas que, sin conocer más allá de unas fotos por aquí (Le regreso la cortesía a Instagram) nos juzgaron ¿por? Ni siquiera nos conocen", detalló.

Confirmando que sin duda hubo un tercero en la discordia que lo mantiene completamente enamorado e incluso casi como nunca, "muchos disparando y yo agradeciendo el amor, el que te hace bien. Van a llegar más insultos, amenazas y chantajes (Hasta legales), pero diría cierto cantautor, los amores cobardes, no son amores".

Mientras que al no preocuparle lo que podría llegar después de esta publicación el ex de la conductora de Ventaneando no se midió y siguió con sus mejores palabras ante la etapa que le brinda total felicidad, "agradezco a Dios todo lo que pasó (y pasará), para hoy encontrarnos y convertirnos en una historia de amor tan maravillosa para nosotros dos como caótica para algunos".

Dejando claro que como en su cazo hay razones sin razón, demandas, mentiras , amenazas y disparos en la siguiente ventanilla, haciendo referencia a que conoce muy lo que se aproxima en el vespertino para el que trabaja la madre de su hijo, pero si eso no fue suficiente dedicó palabras también a su nueva novia.

Liz a ti, GRACIAS por quedarte, acompañarme y apoyarme, por inspirarme, por Amarme. Me enamoré de ti, de una buena mujer, buena persona, hermosa, y da la casualidad (genial, maravillosa, bendita) de que tú también de mí, y eso me hace feliz, realmente feliz".

Siendo esto el motivo suficiente para que Liz Basaldua quien es periodista, escritora y guionista, llegará a los comentarios a poner un toque más romántico, "tus abrazos me curan el alma. Tus besos me dan fuerza. Gracias por ser valiente, por enseñarme que el verdadero amor es donde se siente paz en el corazón; donde no hay presión, donde no se forza, donde no cabe la pose ni la ficción. Donde se extinguen los miedos. Contigo entendí los porqué no que el Universo me gritaba en el pasado. Gracias por sanar con tu amor en días lo que no sucedió en años. Gracias por ser tú ese deseo que con fuerza le pedí a Dios.