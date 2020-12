Galilea Montijo revela en 'Hoy' su ritual para atraer la fortuna: "Yo nado en dinero"

Ciudad de México.- Durante la reciente transmisión del programa Hoy, la conductora Galilea Montijo compartió con sus compañeros y televidentes qué ritual para atraer la fortuna y el dinero durante el Fin de Año.

Mientras se encontraba en la sección Desayunando y Chismeando junto a Paul Stanley, Andrea Legarreta y Shanik Berman, la presentadora tapatía explicó que ella suele seguir la tradición de las lentejas.

Galilea comentó que en punto de las 00:00 horas toma un puñado de lentejas, crudas, y las avienta hacia el cielo mientras grita lo siguiente:

El ritual es 12 de la noche, agarras las lentejas, no cocidas, y pida mucho dinero, mucho dinero, mucha fortuna y no pida trabajo porque luego le da mucho trabajo pero muy mal pagado, me ha pasado, abundancia, fortuna, mucho dinero", explicó la conductora.