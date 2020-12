Jennifer López menciona que cerrará el año con una espectacular presentación

Estados Unidos.- A inicios de año, la cantante y empresaria Jennifer Lopez sacudió al mundo con su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y al igual que durante ese evento, la artista planea enloquecer a todos nuevamente.

La cantante estará cerrando el año eliminando simbólicamente el 2020 durante su fiesta virtual de Nochevieja, donde también espera dar la bienvenida al 2021 con esperanza, salud, felicidad y posibilidades ilimitadas, para dejar todos los estragos de este año atrás.

Jennifer llegará a Times Square para su actuación el jueves por la noche a través de un tren. Luego, comentó que planea subir al escenario para ofrecer su primera presentación en vivo de su nuevo sencillo, In the Morning, durante el programa Dick Clark's New Year's Rockin' Eve, el cual es un programa televisivo trasmitido por la cadena de televisión estadounidense NBC.

Así mismo, la artista argumentó que sabe que ha sido un año bastante difícil para muchas personas, pero que espera que todos puedan comenzar con una nueva perspectiva y con nuevas esperanzas. Además, reconoció que el evento es bastante simbólico y que todos los involucrados estaban emocionados por ello.