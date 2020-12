Mauricio Ochmann, destrozado, informa que se viste de luto ante la muerte de su padre: "Qué dolor"

Ciudad de México.- El famoso actor, Mauricio Ochmann, se mostró completamente destrozado al revelar a sus millones de seguidores el gran "dolor" que siente pues lamentablemente su primer padre adoptivo ha fallecido el pasado 28 de diciembre, al cual despidió con hermosas palabras que conmovieron a más de uno.

Hace dos días partió mi primer padre adoptivo, un ser muy especial para mi, un ser que fue un gran maestro y me llenó de enseñanzas de vida a lo largo de su estadía en este plano terrenal. Ayer me tocó verlo por una última vez antes de incinerarlo, al verlo físicamente ya no estaba ahí en ese cuerpo inerte, pero su presencia estaba a lado de mi abrazándome como siempre lo hacía, esos abrazos de oso que me daba desde el día que me adoptó. Tuvimos una historia muy peculiar y muy nuestra desde que llegué a su vida hasta el día de su partida, pero sobretodo tuvimos una conexión muy profunda, especial y llena de amor", escribió Ochmann.