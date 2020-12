Reina Isabel II y las celebridades que han rechazado los títulos de caballeros

Reino Unido.- La Reina Isabel II es una de las personas más influyentes y reconocidas en el mundo, por lo que muchos consideran un verdadero honor poder estar en eventos con ellas y por supuesto ser nombrados caballeros de los miembros del Imperio Británico (MBE), sin embargo, eso no ha impedido que varias celebridades rechacen el nombramiento de 'Su Majestad'.

Según The Guardian, en los casi 70 años que tiene como soberana, la monarca ha sido rechaza por 443 personas, negándose a ser reconocidas por sus logros en la sociedad, su servicio a esta o valentía demostrada, como ser voluntario de bombero o medicina.

Estos son algunos de los artistas que se han negado a recibir dicho nombramiento.

1. John Lennon

En 1965 el famoso integrante de The Beatles, fue nombrado junto al resto de la banda como un caballero, pero en 1969 devolvió dicho título debido a que estaba en contra de la participación de Gran Bretaña en el asunto Nigeria-Biafra, entre otros movimientos que no consideraba "adecuados".

2. George Harrison

Lennon no fue el único Beatle en regresar dicho nombramiento pues 31 años después, en el año 2000, pues rechazó el recibirlo, sin decir sus motivos.

3. David Bowie

El famoso y talentoso cantante, en dos ocasiones rechazó ser honrado por la monarca de 94 años, ya que se negó a ser nombrado Comandante del Imperio Británico en el 2000 y en el 2003 caballero

Nunca tendría la intención de aceptar algo así. En serio, no sé para qué sirve. No es para lo que me pasé toda la vida trabajando. No me corresponde juzgar a Jagger, es su decisión. Pero no es para mí”, dijo el cantante al diario británico The Sun.