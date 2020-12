Sandra Kai, actriz de Televisa, revela que fue víctima de abuso: "Me quedé en shock"

Ciudad de México.- Sandra Kai, quien actualmente participa en la telenovela Imperio de Mentiras, decidió abrir su corazón y confesó que fue víctima de abuso cuando era pequeña y apenas tenía 11 años.

De acuerdo con una entrevista retomada por el portal TVNotas, la guapísima actriz de Televisa explicó que este pasaje fue uno de los más dolorosos de su vida pues no tenía forma de defenderse debido a que era una niña indefensa, aunque por fortuna, el sujeto no logró consumar el acto.

Me daban clases particulares en casa de una tía y un día me dejaron sola con él; y 'se pasó de lanza', no me llegó a violar, pero estuvo cerca", explicó Sandra.