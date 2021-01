Sofía Rivera Torres se despide de este 2020 junto a Videgaray desde la tina

Ciudad de México.- La guapa conductora de Qué Importa, Sofía Rivera Torres, decidió despedirse a lo grande de este 2020, por lo que compartió en Instagram, unas divertidas fotos junto a su esposo, Eduardo Videgaray.

En dichas instantáneas, la comunicadora se mostró junto a su marido disfrutando de un baño en la tina, unas mascarillas faciales y un par de cervezas.

Por si fuera poco, en el post expresó algunas palabras sobre lo que significó para ella este año 2020, además, deseó lo mejor para cada uno de sus seguidores, quienes la han apoyado tanto estos últimos tiempos.

Un año difícil, pero sin duda mi preferido hasta ahora. Entre al quite en el programa cuando el Covid-19 alejó a otros conductores, me enfrenté a los deplorables gajes del oficio, perdí a la última de mis abuelas, pero me comprometí, me casé, me mudé, creé nuevos proyectos e hice todo de la mano de la mejor persona que conozco. ¡Te amo Eduardo Videgaray! Les deseo a todes que el 2021 sea el mejor de sus vidas. ¿Qué fue lo mejor de este 2020?