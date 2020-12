Tras vivir balacera, vocalista de la Banda MS revela que Dios se le apareció

Ciudad de México.- Aunque cuando sucedió el episodio los integrantes de Banda MS decidieron dar la vuelta a la página para no seguir recordando este difícil momento, hace muy pocos días el vocalista Alan Ramírez, reveló detalles sobre esta experiencia.

Fue en una entrevista que brindó para Al Rojo Vivo donde el cantante además de relatar lo acontecido, confesó que Dios se le apareció y fue el mismo quien le salvó la vida cuando se encontraba en quirófano, tras ser alcanzado por una bala que se desconoce si era un atentado en su contra.

Alan se encontraba en la camioneta rumbo al hotel donde lo esperaba su familia para cenar y celebrar una presentación más, sin imaginar que en su trayecto una detonación llegaría a afectarlo pues a pesar que solo escucho la escena, no sintió la bala hasta que la sangre comenzó a correr por su cuello y ya no pudo hablar pues se afectaron nervios de la lengua.

Pero el cantante reveló que durante su sufrimiento no dejó de pensar en su familia pues creía que no iba a sobrevivir y justo cuando lo llevaban al quirófano es que decidió dirigirse a Dios con "si no me ocupas, déjame aquí, si me ocupas llévame", siendo después de esto que Alan presenció el rostro de Jesucristo quien inmediatamente le respondió "No te preocupes, tu eres una persona a salvo".

Y justo cuando salió de su cirugía de emergencia, Ramírez se encontraba con los ojos abiertos sintiéndose completamente agradecido por la segunda oportunidad de seguir con vida.