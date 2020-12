Con 53 años y 'arreglito' personal, Niurka ha revelado que volvería con Juan Osorio

Ciudad de México.- La famosa actriz y vedette de 53 años, Niurka Marcos, en una reciente entrevista con el programa Hoy ha revelado que se ha hecho un 'arreglito' muy personal, en su aparato reproductor femenino, y que podría regresar con Juan Osorio, el famoso productor de Televisa y padre de su hijo menor, Emilio Osorio.

Con 53 años y mi co..., que es lo único que me he operado y que está tan lindo y tan quinceañero, se lo tengo reservado para el galán que se atreva a entender mi locura, un pi.... de este tamaño (hace el ademán) y una lengua viperina", aseguró la actriz.