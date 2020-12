Dua Lipa conquista Instagram al lucirse divina en seductor atuendo negro

Estados Unidos.- La guapa y querida cantante británica, Dua Lipa, ha logrado conquistar a sus millones de seguidores en Instagram al lucirse de lo más espectacular en un muy seductor 'outfit' negro con coquetas poses que la han hecho acreedora de miles de halagos.

Lipa ha presumido su increíble figura y ha hecho suspirar a millones al posar en la primer foto con un muy entallado vestido de cuero negro, muy al estilo 'Gatúbela', y en la segunda con una falda azul rey y una entallada blusa manga larga en un tono más suave, haciendo coquetas poses y miradas que maravillan a sus fans.

La guapa cantante como suele hacerlo estos últimos días se dejó ver muy atrevida con su cabellera oscura suelta y con dos enloquecedores 'outfits' que abrazan a la perfección su figura, lo que resalta sus maravillosas curvas y que puso a babear a sus millones, haciéndose acreedora de miles de halagos.

Diosa preciosa", "Me encantas", "Quiero esos labios sobre los míos", "Al estilo Gatúbela, me encanta grrrr", "Divinas, Dua eres una diosa, me encantas", "Divina como siempre", "Más fotos así por favor", "Ardiente", fueron algunos de los comentarios.