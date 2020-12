Elizabeth Álvarez cambia a 'Hoy' por 'VLA' y da inesperada noticia sobre la salud de Jorge Salinas

Ciudad de México.- La famosa actriz y ahora youtuber de cocina, Elizabeth Álvarez, por fin rompió el silencio para hablar de la salud de su esposo, el galán Jorge Salinas, quien fue captado usando un bastón.

En entrevista con los micrófonos de Venga la Alegría y otros medios de comunicación, la integrante del elenco de Hoy aseguró que tanto ella como el actor mexicano no tienen cuidado de lo que se publica sobre ellos.

Jorge y yo nos reímos porque en esta pandemia les hacen falta notas y más eventos que contar. Estamos muy bien y contentos. Él está guapísimo, contento y con mucha salud, pero cuando lo vean, ya le preguntarán...", explicó.

Sin embargo, Elizabeth no negó que Salinas padezca alguna enfermedad pues se limitó a pedirle a la prensa que cuestionen a su esposo sobre su salud, pues ella no sabe de términos médicos y no es nada grave.

Ya lo van a ver muy pronto, ya quiero que él les cuente de su propia boca, porque yo no quiero equivocarme. No hay nada de peligro, estamos tranquilos y ya lo van a ver muy pronto. Puede caminar perfecto, pero ya se los contará él. Lo que pasó que se los cuente él".

Afortunadamente estamos bien, cuando hay una nota mala todo se enteran, pero cuando hay una nota buena nadie la dice. Lo bueno es que estamos bien bendito Dios", añadió.

Para finalizar, Elizabeth recalcó a la prensa que Jorge siempre "ha padecido de problemas de la ciática" y afirmó que no se librará pronto de ellos.

