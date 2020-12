Integrante de Grupo Firme enfrenta los rumores y revela su gusto por otros hombres

Ciudad de México.- Hace una semana atrás, se esparcieron ciertos rumores acerca de la sexualidad de Jhonny Caz, el integrante del Grupo Firme, pues según algunos medios, este joven tendría un noviazgo con otro hombre.

Ahora, en la cuenta oficial de Facebook de la agrupación musical se publicó un video donde los hermanos, Eduin y Jhonny Caz abordaron el tema, revelando que tal como se especuló, el musico realmente es gay.

Ante todo, el vocalista le sugirió a su hermano que él dijera la noticia personalmente, para que expresara mejor lo que tenía por decir.

Tú sabes que yo te amo y te quiero de toda la vida, pero yo quiero que tú le des esa respuesta a nuestro público, si eres gay, no eres gay, bisexual, no sé, algo que quieras decirle a la gente", dijo Eduin.

Por su parte, Jhonny comentó que nunca sintió la necesidad de salir del clóset, pues siempre ha sido aceptado por su familia, amistades y compañeros de trabajo.

Yo en un principio cuando entré al Grupo Firme te pregunté qué onda con el tema y tú me dijiste que no había pedo, y como yo toda la vida lo he tomado con una normalidad muy grande porque lo sabe tanto mi familia, nuestros compañeros y ahora todo el mundo, lo vi muy natural y no vi importante que se anuncie".