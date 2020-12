Joanna Vega-Biestro celebra que se convertirá en madre con mágico baby shower

Ciudad de México.- La muy querida conductora de Sale el Sol que se encuentra disfrutando al máximo su embarazo y cuidándose lo suficiente, sorprendió en redes sociales por celebrar que pronto Antonella llegará a su vida.

A través de Instagram es donde Joanna Vega-Biestro compartió una serie de fotografías del mágico baby shower que vivió junto a sus incondicionales compañía que la hicieron sentir bastante especial.

Llegamos a la semana 30 BabyA. Tanto que decir y no tengo idea por dónde empezar. Te soñé tantas veces, te recé tanto y por fin se me concedió. Confieso que varias veces llore porque me costaba trabajo pensar que no podía hacer fiestas en tu nombre con familiares y amigos", confesó.