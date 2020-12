Kate del Castillo y su polémico encuentro con 'El Chapo' Guzmán que movió a todo México

Ciudad de México.- Han pasado años ya desde aquel 2015 en que Kate del Castillo decidió asistir a un polémico encuentro con Joaquín 'El Chapo' Guzmán, mismo que se mantiene preso en una cárcel de Nueva York, pero es la famosa quien cada vez sorprende más con esta experiencia.

La actriz y empresaria que lanzó el documental Cuando Conocí a El Chapo, sorprendió al revelar que sintió mucho miedo de lo que sucedería pues ella imaginó que el líder abusaría de ella y hasta pensó no salir viva de esa reunión con uno de los hombres que en ese momento era de los más buscados por la justicia en todo el mundo.

Te puede interesar: Adiós 'Zague': Desde Televisa, exhiben a Paola Rojas por humillar a su ex con fuerte confesión

Según los detalles que la protagonista de La Reina del Sur dio es que se reunió con el narcotraficante en la sierra y el temor la invadió justo cuando la noche llegó pues no estaba en sus planes dormir en aquel lugar, siendo este el momento donde vio el fin pues pensó que abusarían de ella para después matarla.

Del Castillo también contó que en ese momento la frase, "Amiga, creo que necesitas ir a dormir", retumbó en su cabeza.

Lee también: Ella es Ingrid Coronado, la presentadora que enamoró a Fer del Solar en 'Venga la Alegría'

Y justo en el 2016 la mexicana reveló que cuando se quedó sola con Guzmán, le pasó su vida entera por la mente en esos cinco minutos.

Fueron dos segundos donde se me bajó la presión, el alma, pero como me tocó el brazo sabía que no me iba hacer nada y que estaba en buenas manos", mencionó.