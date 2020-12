María León derrite a todo Instagram al lucir como un ángel en 'outfit' blanco

Ciudad de México.- La guapa y talentosa exintegrante de Playa Limbo, María León, ha derretido a sus millones de seguidores en Instagram al lucirse como todo un ángel de esta irresistible manera en un precioso y divino 'outfit' blanco, por lo que sin duda se ha hecho acreedora de miles de halagos que resaltan su belleza.

León compartió una foto en la que sale posando de frente a la cámara con una gran sonrisa, sentada luciéndose de una manera espectacular, resaltando su ya inigualable belleza en un atuendo que ha cautivado a sus fieles fans que siguen su carrera.

León posó sentada luciéndose con una mirada coqueta que ha derretido a sus millones de fans, mientras resalta su increíble belleza sentada sobre un banco de madera con una blusa manga largo blanca y un short del mismo tono cubriendo sus largas piernas en unas botas que llegan hasta la rodillas.

Wooow, me encanta", "Bellísima", "No pues mejor le pido perdón", "Divina", "Hermosa como siempre", "Cómo un ángel, preciosa", "Me fascinan esas botas", "Diosa, la mejor de todas", fueron algunos de los comentarios.