Niurka humilla a Lis Vega frente a la prensa y se burla de sus labios operados

Ciudad de México.- La tarde de ayer jueves 3 de diciembre la famosa actriz y bailarina, Niurka Marcos, reapareció frente a la prensa para hablar de su nuevo calendario y también aprovechó para destrozar a varias de sus colegas como Ninel Conde, Livia Brito y Lis Vega.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, la aclamada vedette cubana arremetió contra Lis y sin piedad alguna la destrozó por sus múltiples arreglitos estéticos en la cara, en especial en los labios.

Para ser labios no me gustan, pero tiene un c... en la boca, literal tiene un c... en la boca", dijo entre risas.

Asimismo, Niurka confesó ante los micrófonos que en alguna ocasión, ella y su expareja Juan Osorio tuvieron una pelea que acabó en empujones, sin embargo, destacó que no hubo golpes.

Finalmente, Marcos explicó que el padre de su hijo mayor Kiko, sí la llegó a agredir físicamente pero resaltó que eso ya está perdonado.

El que me pegó muy feo fue el papá de Kiko, éramos muy jóvenes, no es justo, pero cuando las personas se arrepientes hay que darles una nueva oportunidad... pero sí me puso la pistola, me ahorcó, me arrastró de los pelos", añadió.