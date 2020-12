"Nos hemos lastimado": Sofia Rivera Torres habla de sus pleitos con Videgaray tras casarse

Ciudad de México.- A inicios del pasado mes de noviembre, la pareja de famosos, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray, sorprendieron al revelar que por fin consiguieron tener su boda por el civil, luego de haber vivido juntos como novios por un tiempo.

Tras esto, muchas personas se han preguntado sobre como es la relación de ambos tras el matrimonio, en una sesión de preguntas y respuestas, un seguidor le cuestionó a la conductora de Qué Importa si es que ha tenido peleas fuertes con su amado.

La respuesta que Sofía brindó sorprendió a más de uno, pues expresó que los dos se han lastimado el uno al otro, pero que han sabido perdonarse, amarse y superar cada obstáculo que la vida les impone.

No tenemos una relación perfecta, él me ha lastimado, yo lo he lastimado, sobre todo al principio de la relación cuando no quedaba muy claro que éramos, que queríamos", contó Sofía.