"Parece adolescente": Maya Karunna impacta al mostrar su aspecto juvenil a los 47

Ciudad de México.- La cantante, Maya Karunna, deslumbró a miles de sus seguidores en Instagram, luego de mostrar en Instagram su aspecto jovial que tanto la caracteriza a pesar de sus casi 50 años de edad.

La integrante de Caló posó en una foto donde se dejó ver con una blusa y minifalda, varios de sus seguidores comentaron que se ve incluso mejor que en su juventud.

Eres como el buen vino, si que has sabido envejecer", "Diosa, eres perfecta", "No miento cuando digo que te ves mejor que muchas", "No le pides nada a cualquier chamaca de 19 años", "Pareces una bella adolescente", comentaron algunos internautas.