"Prometimos no hablarnos": Alma Cero hace fuerte confesión de su ex, Edwin Luna

Ciudad de México.- En 2017, el mundo de la farándula se estremeció, luego de que se confirmara la separación de entre los famosos, Alma Cero y Edwin Luna, quienes duraron muy poco de casados.

A casi 5 años de este suceso, los reporteros se animaron a cuestionar a la cantante sobre su rompimiento, al preguntarle si es que sigue en contacto con el vocalista de La Trakalosa de Monterrey.

No obstante, Alma sorprendió al dar una respuesta contundente ante el tema, señalando que ella y su ex habrían acordado no hablarse nunca más en la vida.

No pongo atención a cosas que no me importan, dijo luego de que le mencionaran la nueva canción de Edwin, sobre si ya no tienen comunicación mencionó, "No, no, juramos que no nos íbamos a hablar, pero nada, está bien".