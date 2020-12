Sofía Castro abre su corazón al confesar que fue víctima de violencia doméstica

Ciudad de México.- La actriz Sofía Castro mediante una entrevista con la periodista Karla Iberia Sánchez, abrió su corazón, al relatar que en el pasado fue víctima de violencia doméstica por parte de una expareja.

Sin decir nombres, ella mencionó que fue violentada, algo que Sánchez se quedó sorprendida, pues pareciera que ella nunca tuvo problemas de ese tipo.

Incluso para su padres fue difícil el saber que ella vivió algo así, sin embargo en todo momento la apoyaron, debido a que decidió alzar la voz.

Para mis papás fue muy difícil, que yo estuviera viviendo una cosa así; y por eso quise hacerlo, y por eso quise levantar la voz. No me voy a quedar callada”, dijo.

Por último, se despidió con un motivador mensaje, en el cual ella afirma que todo es voluntad de ella para salir adelante y no es necesario el depender de los demás.

Soy lo único que tengo en la vida, a mí misma; y si yo no le hecho ganas y si yo no me levanto todos los días, nadie lo va hacer por mi”, finalizó.