"Solo quiero llorar": Tras renunciar a 'Hoy', querido conductor revela que atraviesa fuerte crisis

Ciudad de México.- Mauricio Mancera, el famoso exconductor de Hoy, tras un año de haber renunciado al famoso matutino de Televisa se encuentra atravesando por una fuerte crisis existencial, lo que lo ha dejado bastante afectado a tal grado que alarmó al decir que solo quería tirarse en su cama y llorar.

Mancera compartió un video en sus historias de Instagram el pasado jueves 3 de diciembre, durante el cuál reveló que no había pasado ni medio día y ya estaba deseando el poder recostarse en su cama y estar ahí en posición fetal y llorar.

Podría interesarte: Adiós Chapoy: Tras 23 años en TV Azteca, 'vetan' a Bisogno de 'Ventaneando' por fuerte razón

Mauricio se veía bastante alterado durante el video y de vez en cuando se podía escuchar su voz quebrarse ante la situación, por lo que sin duda preocupó mucho por la manera en la que se ve y lo que dijo al confesar que no tenía un buen día.

No son ni las doce y no saben todo lo que me ha pasado en este día, ósea y lo único que quería era echarme cinco minutos a llorar en mi cama en posición fetal, pero no puedo porque está orinada", expresó Mancera.