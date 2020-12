¡Sorpresa para Patricio Borghetti! Familiares y amigos celebraron su precumpleaños.

Ciudad de México.- A punto de arribar a sus 46 años de vida, el conductor de Venga la Alegría, Patricio Borghetti, terminó su semana de trabajo con muy lindas sorpresas de parte de sus compañeros, familia, amigos y seguidores.

Fue durante la transmisión del matutino de TV Azteca, cuando el argentino se vio asombrado por sus compañeros y el equipo de producción, quienes llegaron al foro con pastel y un enorme arreglo de globos con un pato para felicitar, de manera anticipada, a su compañero por una vuelta más al sol.

Pero eso no fue todo, el también actor Pato Borghetti, no se imaginaba lo consentido que estaría en su pre cumpleaños; pues a pesar de que nació un 5 de diciembre, en casa lo esperaba una sorpresa más grande de parte de toda su familia debido a que el día de mañana lo pasará trabajando y no tendrá tiempo de disfrutar.

A través de sus historias de Instagram, su esposa, Odalys Ramírez compartió avances mientras preparaban la fiesta para Borghetti, con detalles y temática del equipo de fútbol de Barcelona del cual el cumpleañero es fanático.

Mesa de snacks, pastel, globos y un elegante centro de mesa, hacían lucir de manera espectacular el acogedor espacio en el jardín familiar.

Fueron los hijos del famoso los encargados de esperarlo en la puerta de su casa y, con ojos cubiertos, lo tomaron de la mano para dirigirlo al lugar donde su familia y la gran sorpresa lo esperaban.

Posteriormente, el conductor de TV Azteca, compartió en su perfil un post donde agradeció a todos por sus bonitos detalles y su "mejor precumpleaños".

