Tras cambiar a TV Azteca por Televisa, Mariana Torres da desgarradora noticia en 'Hoy'

Ciudad de México.- Las cámaras del programa Hoy sorprendieron a la famosa y reconocida actriz, Mariana Torres, durante la grabación de su nueva telenovela en Televisa y ella aprovechó para hacer una desgarradora confesión.

Por motivo de su cumpleaños, los colaboradores del matutino de Las Estrellas acudieron a la locación donde está grabando este proyecto y la sorprendieron con un pastel con velita para que pidiera su deseo.

La exintérprete de múltiples novelas de TV Azteca confesó que este 2020 quiso celebrar su cumpleaños trabajando, pues este es su mejor regalo.

Estoy feliz de estar cumpliendo años trabajando, mi familia me decía 'pide el día para que puedas festejar' pero claro que no, el festejo más grande es estar trabajando, disfrutando", comentó.

Asimismo, Mariana se conmovió y al borde del llanto confesó que su familia también se ha visto afectada por el coronavirus pues la salud de uno de sus primos se ha complicado debido a esta enfermedad.

Que ya se acabe este virus, que está horrible, un primo no la está pasando nada bien, es el más cercano a mi familia que he vivido, se le ha estado complicando, y ahí digo 'doy todo lo que tengo porque la gente no pase por esto", añadió.