Tras dejar 'Sale el Sol', Roberto Carlo se preocupa por su vida y organiza su funeral

Ciudad de México.- El famoso actor y conductor, Roberto Carlo, ha dejado impactados a sus millones de seguidores en Instagram, pues tras haber dejado Sale el Sol se ha mostrado muy preocupado por su vida y ya se encuentra organizando su propio funeral, explicando el porque de esto.

Va a sonar muy raro esto, peor voy en camino a pagar mi funeral, porque algo que he aprendido en esta pandemia es que todo es posible, todo cambia, todo sucede y siento que nunca prestamos atención a lo único seguro que tenemos en la vida, que es la muerte", explicó Roberto.

Carlo de igual manera recalcó que el morirse es algo que todo ser humano tiene seguro, pese a que es horrible pensar en que algún día no estarás y dejarás a tus seres queridos así pasa y cree que es mejor estar preparado y no dejar nada al azar para irse tranquilo, sin pendientes.

Tenemos que pensar en cómo queremos que sea nuestro descanso, en dónde, así que pues a eso voy amigos... Ya sé, es horrible pensar en eso y a mi me cuesta mucho trabajo el tema de la muerte, pero siempre he sido un hombre bien prevenido y no quiero dejar nada pendiente, ningún problema, así que decidí comprarme mi servicio funerario.