Tras reveladoras declaraciones, Aracely Arámbula desata rumores de que se encuentra soltera

Ciudad de México.- Luego de que a finales del año pasado a la actriz Aracely Arámbula, se le relacionó con David Zepeda, quien trabajó con ella en La Doña, se especula que ahora está soltera.

Y es que en aquella ocasión salió a desmentir que no era él, sin embargo si tenía novio, del cual nunca quiso revelar su identidad, pero no tenía nada que ver con el espectáculo.

Podría interesarte: Tras ser despedida de TV Azteca, así de irreconocible luce Ana Elisa de 'Enamorándonos'

Estoy súper (en el amor)… es que ustedes no se tienen que enterar para que haya, muchas veces hay amor y no tienen por qué saber. Sí tengo pareja… él no es público pero todo muy bien”, declaró.