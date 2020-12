Tras 'salida' de 'El Señor de los Cielos', Fernanda Castillo hace impactantes revelaciones

Ciudad de México.- La famosa y querida actriz, Fernanda Castillo, tras haber pausado su participación en El Señor de los Cielos debido al final de la séptima temporada, en una reciente entrevista ha hecho impactantes revelaciones respecto a su vida junto a su pareja, Erik Hyaser, y su embarazo, que ya está a punto de terminar.

Durante el podcast, Del Mito al Hecho, Castillo señaló que ella nunca se vio así misma como una madre ya que no estaba segura si se sentiría bien como criando a un bebé, pero ahora se siente increíble porque su embarazado a ido "súper bien", principalmente porque ella decidió convertirse en madre y no por presiones de nadie.

La verdad es que he tenido un embarazo increíble, nunca me lo imaginé porque yo siempre era muy escéptica, justo de esta idea de como que fuimos hechas para ser mamás… ni siquiera algo que yo tuviera como seguro que quisiera ser mamá… era algo que no sabía si iba a disfrutar. Tengo que decir que he tenido un embarazo increíble en el que me siento súper bien", aseguró muy feliz.

Yo decidí que quería intentar ser mamá y eso hace mucho la diferencia en mi caso. No lo decidió mi mamá, no lo decidió mi pareja, no lo decidió la presión social, no lo decidió mi edad, no lo decidió nada más que mi deseo y creo que ahí se labra mucho del camino de felicidad que estoy viviendo", agregó Castillo.

Finalmente la actriz dijo que su pareja ha sido el mejor padre pues la apoya en todo y se encuentra a su lado como ella lo ha deseado desde que comenzó su embarazo, que ha sido una montaña rusa de emociones y a veces llora al ver una final de futbol.

Me pasó que empecé a cambiar, como roller coaster (montaña rusa) ha sido de repente… yo soy muy independiente… y ahora estoy como súper necesitada de que esté mi pareja conmigo y es súper raro en este rollo de las hormonas. En este proceso me ha pasado que, de verdad, me siento más bonita que nunca, me siento más hermosa, me siento más reluciente y estoy aprendiendo. Sí es verdad que uno va descubriendo nuevas cosas dentro de ti y otra mujer dentro de ti”, afirmó.

Fuente: Hola