¿Y Belinda? El video de Ángela Aguilar y Christian Nodal que ha dado de qué hablar en redes

Ciudad de México.- Dos artistas mexicanos, Ángela Aguilar y Christian Nodal, han cautivado con su gran talento en la música y esta vez, un video juntos ha dado de qué hablar en redes sociales.

Ángela y Christian son parte de un video que ambos protagonizan, pues decidieron unir sus voces para interpretar el sencillo titulado Dime Cómo Quieres, mismo que ha sido todo un éxito.

La hija de Pepe Aguilar, de 17 años, y Nodal 21 años, demostraron que el regional mexicano lo llevan en la sangre, pues amnos desde muy pequeños descubrieron su pasión. Ángela por su parte creció en el medio por su familia, mientras que Christian confesó a su familia que era a lo que se quería dedicar y lo apoyaron.

El clip cuenta con más de 89 millones de reproducciones y más de un millones de me gusta. En en canal de originario de Sonora, los fanáticos no dejaron pasar la oportunidad para aplaudirles la colaboración que hicieron, otros, no dudaron en hacer bromas y memes sobre ellos al mencionar a Belinda.

Maravillosa canción tiene tanta escencia de ritmos Mexicanos, y sin olvidar la presencia de voz que tienen ambos siendo tan jóvenes tienen voces tan maduras".