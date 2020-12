"Ya sabemos que te gusta decir tonterías": Karla Sofía Gascón le vuelve a responder a Paty Navidad

Ciudad de México.- La actriz Karla Sofía Gascón, continúa molesta con Paty Navidad, y luego de que hace algunos meses explotara con la actriz por su mensaje contra las personas transgénero, ahora la artista española arremetió fuertemente con la mexicana por sus declaraciones negativas hacia la vacuna de la Covid-19.

A mí me bloqueó porque empezamos a contestar y a decir y a platicar, entonces como yo hablo como ella habla, me bloqueó al final, no pudo aguantar, y la tienen como la payasa de este asunto, es que no tiene ni siquiera por dónde agarrarlas”, expresó Gascón en entrevista para el programa Sale el Sol.