Andrea Rodríguez hace frente a críticas luego de quedar a cargo del programa 'Hoy'

Ciudad de México.- La ahora productora del programa Hoy, Andrea Rodríguez, mediante una entrevista con el portal de espectáculos TV Notas, arremetió en contra de las personas que dicen que el rating del matutino a bajado desde que tomó las riendas.

Podría interesarte: ¿Nuevo romance? Paola Rojas deja en el olvido a 'Zague' y hace fuerte anuncio al aire

Con respecto al trato que ha recibido por parte de Televisa, ella informó que la han querido todos, pues cuenta con el apoyo de su staff, conductores, así como ejecutivos.

Me siento muy querida, muy apapachada, mis conductores, mi staff, Televisa, todos los ejecutivos se han portado increíble, me siento muy querida, me siento tranquila, y segura porque todos los días recibo apoyo de todo el mundo", agregó.