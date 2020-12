Antes de TV Azteca y veto de Televisa, así lucía Danna Paola como conductora de 'Hoy'

Ciudad de México.- Pese al actual veto que tendría de parte de Televisa, empresa en la que empezó su carrera, la actriz y cantante mexicana Danna Paola alguna vez fue conductora del programa Hoy.

Danna, quien actualmente tiene 25 años de edad, debutó como presentadora en el popular matutino durante los sábados a los 7 años, mientras protagonizaba telenovelas como María Belén, Rayito de Luz, ¡Vivan los Niños! y Amy, la niña de la mochila azul.

En enero del 2018, visitó el foro del matutino para recordar aquella etapa, mucho antes de que se convirtiera en jueza implacable del reality show musical La Academia en TV Azteca.

Junto a Galilea Montijo, Andrea Legarreta y demás conductores, recordó que formaba parte del elenco de Hoy Sábado junto a Juan José Ulloa y Silvia Lomelí.

La guapa artista, quien ha gozado de gran fama a nivel mundial tanto por su música como por su más reciente participación en la popular serie de Netflix Élite, lucía lo mejor de la moda infantil de esos entonces con dos lindas coletas.

¿Por qué fue vetada de Televisa? La televisora desató críticas y enfureció a usuarios en redes sociales luego de recortar por completo la participación de la artista en los Premios Juventud 2020 en agosto.

Aunque desde hace tiempo circulaban rumores de que habría sido vetada porque rechazó proyectos en esa empresa para continuar su carrera en otros lugares, el veto nunca había sido evidente hasta ese momento.

Ha rechazado algunos proyectos, no necesariamente por soberbia, simplemente porque no va de acuerdo con su agenda o porque los proyectos no son lo que ella quiere", aseguró la conductora de 'Venga la Alegría', Flor Rubio.