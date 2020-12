Danna Paola 'paraliza' las redes sociales al aparecer sin pantalón y ¿con nuevo galán?

Ciudad de México.- La actriz Danna Paola no deja de enamorar y cautivar a sus seguidores de Instagram, esta vez con seductoras imágenes y lo que podría ser una indirecta para un nuevo galán.

En la serie de instantáneas compartidas en su cuenta oficial, aparece la artista posando de una manera muy sensual, usando solamente lo que pareciera una sudadera larga.

Y has visto todos mis miedos más oscuros como si me hubieras conocido desde hace mil años...Siempre has sido tú", escribió la cantante al pie de las fotos.