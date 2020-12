Eiza González rompe el silencio, tras lidiar toda su vida con terrible problema de salud

Ciudad de México.- La actriz de Televisa, Eiza González, suele ser muy discreta con su vida privada. por lo que siempre había mantenido en secreto el problema con el que lucha su cuerpo.

Recientemente reveló la batalla que lleva contra las alergias y que ha padecido desde muy pequeña; la cantante dijo haber tomado la decisión de contarlo todo para crear conciencia sobre las implicaciones que conlleva.

La actriz de 30 años habló sobre todo el proceso de largos y dolorosos estudios para conocer cómo reacciona su cuerpo ante algunos alimentos. En una serie de fotos donde que ella misma compartió, donde aparecía un documento con una lista de alimentos subrayados entre los que se leían cocoa, salmón, fresas, jitomate, yema de huevo, arroz, maíz, nueces, leche y algunos mariscos.

Las fotos compartidas sobre sus alergias, con la espalda descubierta, despertaron la preocupación de sus fanáticos, algo que Eiza de inmediato explicó, además de hacer una fuerte confesión: que este padecimiento la atacó desde su nacimiento, pero que afortunadamente, todo lo tiene bajo control.

La mexicana asegura que pasó mucho tiempo en estas pruebas para ver las causas de sus alergias que le han venido causando severas enfermedades respiratorias, su mayor temor en este tiempo de pandemia.

Mis alergias de comida son lo último que me preocupa, para ser honesta. He luchado toda mi vida con problemas severos de respiración (sinusitis, infecciones, neumonía, bronquitis, etc), lo que es mi mayor problema y mi miedo más grande durante esta pandemia, obviamente. Pero las alergias son un asunto real que mucha gente no toma en serio y que puede cambiar la calidad de tu vida. No soy una experta, solo lucho con ellas. Pero pregúntale a tu doctor si creen que deberías de hacerte el estudio. ¡Y yo sobreviviré! Ja,ja, lo prometo. Gracias por el amor", finalizó